De titel die shorttrackers Hanne en Stijn Desmet niet meer kunnen winnen, door een Belg: “Fans begrepen er niks van”

De man die een belangrijke rol speelt in wat er op de korte binnenbanen wordt geschaatst is Wim De Deyne, de laatste Belgische Europese schaatskampioen voor Stijn Desmet. Namens de coaches is De Deyne lid van de technische commissie van de Internationale Schaatsunie (ISU). Hij verdedigt de beslissing om het allround kampioenschap te schrappen.

“De puntentelling was voor het publiek niet te volgen”, verduidelijkt De Deyne. “De afsluitende drie kilometer was een raar fenomeen. Als Suzanne Schulting in die race vijfde wordt en dan als de kampioene gaat juichen, daar begrijpen de toeschouwers niets van.”

Op de 500, 1000 ,1.500 meter verzamelden de schaatsers punten. Daarna volgde de race waarin de prijzen werden verdeeld. Maar de winnaar van die drie kilometer mocht zich geen kampioen op die afstand noemen. Het toernooi eindigde met twee kampioenen, een bij de mannen, een bij de vrouwen. Nu is het mogelijk dat een titelstrijd zes verschillende kampioenen oplevert, plus de winnende aflossingsteams.

De Deyne meent dat het met het verzet tegen de verandering wel meevalt. Al was Suzanne Schulting, de Nederlandse superster in het shorttrack, snoeihard in haar oordeel. De nieuwe regels nemen een deel van de spanning weg uit het toernooi, is haar argument. “Het is een stomme beslissing.”

De Deyne wijst er op dat er met ingang van dit seizoen een klassement voor de Crystal Globe Trophy is. Basis daarvoor zijn de wereldbekerwedstrijden. De overall winnaar wordt uitgeroepen tot de beste allrounder.

Hanne en Stijn Desmet leggen zich neer bij de beslissing. In plaats van die drie kilometer schaatsen ze bovendien liever een finale in de mixed aflossing, met zilver in Gdansk een speerpunt van de Belgen. Op het podium bekenden de Desmets en de anderen hun liefde voor dat onderdeel.

Schaatsers hebben het in zo’n weekeinde druk zat. Stijn Desmet moest vrijdag vijf keer aan de start verschijnen, zaterdag vier keer en zondag zesmaal. En dan zijn er nog herstarts. Hij had het “geluk” dat hij op de 500 meter maar tot de kwartfinale kwam. “Dan ben je leeg, na zo’n uniek weekeinde.”