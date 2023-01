Hoofd van Zolderse Putheks Leyn Wecks is terug: “Het gaat niet om een grap”

Het hoofd van de Putheks van Zolder mijn is weer terug thuis op zijn plek in ZLDR Luchtfabriek na een opmerkelijke... diefstal.

Vorige week werd het hoofd van Putheks Leyn Wecks ontvreemd uit ZLDR Luchtfabriek. “Volgens getuigen zou een man met twee honden vorige woensdag ZLDR Luchtfabriek binnengewandeld en is diezelfde man vertrokken met het hoofd van de Putheks. Om het hoofd van de reuzin te bemachtigen moest de man over een hoge balustrade klimmen, maar ook weer met dat zware hoofd terug naar de uitgang geraken.

© zb

De leden van het reuzencomité rond de Putheks hadden een klacht neergelegd bij de lokale politie die een onderzoek had opgestart. Maar sinds maandag is het hoofd van de Putheks terug. Hoe of wat kan niemand ons vertellen. “Het gaat niet om een grap, helemaal niet. Het hoofd is wel degelijk meegenomen zonder te vragen en is vandaag teruggebracht”,klinkt het.

(zb)