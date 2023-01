Christina Applegate terug in de schijnwerpers na MS-diagnose

Voor het eerst in drie jaar verscheen Christina Applegate afgelopen weekend nog ’s op een awardshow. — © Getty Images for Critics Choice

De rode loper liet ze dit keer links liggen. Maar aan de zijde van haar dochter verscheen Christina Applegate (51) afgelopen weekend op de Critics’ Choice Awards, haar eerste awardshow in meer dan drie jaar. Sinds de actrice bekendmaakte dat ze aan multiple sclerose lijdt, verscheen ze nog maar weinig in het openbaar. “Nerveus, maar dankbaar.”

“Zondag ga ik nog eens naar een prijsuitreiking, voor het eerst sinds 2019. En voor het eerst sinds MS. Nerveus. Maar dankbaar dat de organisatie van de Critics’ Choice Awards aan mij heeft gedacht.” Dat schreef Christina Applegate vorige week op Twitter.

Die organisatie achter de televisieprijzen nomineerde de actrice, die wereldroem vergaarde met haar rol als de naïeve Kelly Bundy in de sitcom Married...with children, immers voor haar acteerprestatie in het derde en laatste seizoen van het tragikomische Dead to me. Dat gebeurde na de eerste twee seizoenen ook, maar deze nominatie droeg een emotionele lading met zich mee.

Christina Applegate werd bekend als Kelly uit ‘Married...with children’. — © © The Hollywood Archive

Tijdens de opnames ontdekte Applegate immers dat ze aan multiple sclerose (MS) lijdt, een ongeneeslijke chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel. Door de ziekte kunnen er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan, waardoor patiënten klachten kunnen krijgen bij het zien, praten of bewegen.

Wandelstok

De actrice heeft vooral met dat laatste veel last. Vorig jaar vertelde ze in The Kelly Clarkson show nog hoe ze tijdens een opnamedag moeite kreeg met lopen. “Op zeker moment lukte het gewoon niet meer. Ik moest in een rolstoel naar de set gereden worden. Ik raakte in paniek, tot iemand zei dat ik een MRI nodig had. Zo kwam ik er, op een doodnormale maandag, na mijn werk achter dat ik MS had.

In augustus 2021 maakte Applegate de diagnose publiekelijk bekend. In interviews praatte ze nadien ook open over de effecten op haar lichaam. “In het nieuwe seizoen zullen mensen me voor het eerst zien zoals ik nu ben: ik ben twintig kilo aangekomen en kan niet meer zonder wandelstok lopen. Ik wil dat mensen weten dat ik me daar heel bewust van ben.”

Afscheid van het acteren

De actrice liet zelfs uitschijnen dat ze het acteren stilaan wil opgeven, nu het laatste seizoen van Dead to me is afgewerkt. Ze verscheen zelden nog in het openbaar, tot ze afgelopen november nog ’s in de bloemetjes werd gezet. Ze mocht toen haar eigen tegel onthullen op de beroemde Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. “Dit betekent meer voor me dan jullie je kunnen inbeelden”, klonk het emotioneel.

Ook haar nominatie voor de Critics’ Choice Awards betekende veel, al moest Applegate de winst aan ‘haar geliefde Jean Smart’ laten. Wel woonde ze de ceremonie bij in stijl: met toepasselijke nagellak – in gouden letters stonden de namen Jen en Judy, de hoofdpersonages uit Dead to me – en goed gezelschap. De rode loper vooraf meed ze, maar achter de schermen maakte ze het gezellig met “de beste date ooit: mijn dochter”.