Lokale overheden willen toeristen verbieden om nog huizen te kopen op Ibiza en Mallorca

Op de Balearen wordt het voor de plaatselijke bevolking stilaan onbetaalbaar om onroerend goed te verwerven. Zij worden uit de markt geprijsd door kapitaalkrachtige toeristen, die er vaak slechts enkele weken of maanden per jaar verblijven, waardoor de huizen het grootste deel van het jaar onbewoond zijn.

Om dit tegen te gaan wordt in Spanje gepleit om hier een halt aan toe te roepen. Voorstanders van dergelijke beperkingen verwijzen daarvoor naar nieuwe wetgeving in Canada. Voor buitenlanders is het sinds 1 januari twee jaar lang verboden om in Canada een woning als investering te kopen. Op die manier moet volgens de regering-Trudeau ook de gewone Canadees nog een (betaalbaar) huis kunnen kopen. Aankopen door immigranten en permanente inwoners van Canada die geen staatsburger zijn, zijn wel nog altijd mogelijk.

Juan Pedro Yllanes, de vicepresident op de Balearen, wil dat Spanje “het voorbeeld van Canada volgt”. Hij heeft de Spaanse regering gevraagd om druk uit te oefenen op de Europese Unie om de archipel toe te staan ​​een dergelijk verbod in te voeren. Ook de regionale president Francina Armengol hekelde eerder al dat “veel Europese en andere burgers zich onroerend goed kunnen veroorloven aan prijzen die onmogelijk zijn voor de burgers van deze eilanden”.

Een verbod zou in strijd zijn met het principe van vrij verkeer van goederen, maar volgens aanhangers zou dit geen precedent vormen in Europa. De EU heeft in de Oostenrijkse Alpen gebieden van cultureel belang of natuurlijke schoonheid erkend die moeten worden beschermd tegen “overmatige druk van buitenaf”. Ook op Finse eilanden gelden er beperkingen op het kopen van tweede verblijven.