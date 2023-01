Personeel Bewel staakt uit protest tegen sluiting vestiging in Pelt

Pelt

De 85 medewerkers van Bewel in Pelt hebben vandaag het werk neergelegd, omdat ze het niet eens zijn over het feit dat de werkplaats in Pelt sluit. Het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorschriften en daarom sluit de vestiging in Noord-Limburg op 1 april. De werknemers van het maatwerkbedrijf voelen zich aan hun lot overgelaten. De directie benadrukt dat er geen personeel wordt ontslagen. ‘‘De medewerkers kunnen tewerkgesteld worden in een andere vestiging van Bewel,’‘ klinkt het.