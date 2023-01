Burgemeester Terwingen: ‘Meer geld nodig voor de war on drugs in Limburg’. — © TV Limburg

Maasmechelen

Het geweld neemt toe in de Limburgse drugsmilieu’s. Burgemeester Raf Terwingen van grensgemeente Maasmechelen vraagt aan de federale overheid om meer middelen vrij te maken voor de war on drugs in Limburg.