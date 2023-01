De Limburgse wielerkalender voor het komende seizoen staat op papier. Was dat in het verleden een gepuzzel van jewelste, dan is dit door de forse daling van het aantal wedstrijden de jongste jaren niet meer dan een formele bijeenkomst. Al is er dit jaar toch een lichtpuntje: het aantal wedstrijden op Limburgse bodem stijgt lichtjes vergeleken met vorig jaar.