De laatste ‘godfather’ van de maffia: wie is Matteo Messina Denaro, die al mensen wurgde op zijn 18e?

De laatste Godfather van de Cosa Nostra wordt weggeleid uit de privékliniek in Palermo. Dertig jaar lang was hij op de vlucht. — © via REUTERS

Een klopjacht van dertig jaar is maandagochtend geëindigd in een privéziekenhuis in Sicilië. Matteo Messina Denaro (60), baas van de maffiaclan Cosa Nostra en een van de meest gezochte mensen ter wereld, werd er van een ziekenhuisbed in de dagkliniek van Palermo gehaald. Nu kan de Italiaanse politie beginnen met de ontrafeling van het netwerk dat de ‘laatste godfather’ beschermde. De man die pochte dat hij genoeg mensen eigenhandig had vermoord om een klein kerkhof te vullen.