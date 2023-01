Klopjacht op ontsnapte tijger bij Johannesburg, dertiger overleeft aanval

Het 39-jarige slachtoffer overleefde de aanval. Het dier wordt nog gezocht, aldus politiewoordvoerder Dimakatso Sello.

Een veertigtal mensen, onder wie agenten, milieuactivisten en buren, startten een klopjacht op het achtjarige dier op. De tijgerin kon zaterdag uit haar verblijf ontsnappen nadat een onbekende het hek van een boerderij op een dertigtal kilometer van Johannesburg had doorgeknipt.

“We gebruiken drones, een helikopter”, meldt een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap. Volgens diezelfde bron wordt de klopjacht gehinderd door de dichte begroeiing.

De tijger is een bedreigde diersoort. Het dier is niet endemisch in Zuid-Afrika, maar de laatste jaren is het fokken ervan steeds gebruikelijker geworden.