Wereldkampioen Remco Evenepoel krijgt het op zijn heupen van wielertoerist

Nog zes keer slapen en dan gaat in Argentinië de Ronde van San Juan (22 tot 29 januari) van start. Mét wereldkampioen Remco Evenepoel als de blikvanger. Evenepoel bereidde zich in Calpé voor op zijn debuut in de regenboogtrui, maar kreeg daar wielertoerist Artem Shcherbyna in z’n wiel met een camera. Even vond Evenepoel het niet erg, maar op den duur maakte hij duidelijk dat de man ermee mocht stoppen.