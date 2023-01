Nederlander plundert rekening van oudercomité Peerse school

Een 44-jarige man uit Valkenswaard moet vrezen voor 1 jaar cel nadat hij met 7.575 euro aan de haal ging van een lagere school uit Kleine-Brogel. De som is intussen terugbetaald, maar de betichte faalde om zijn dienstverlening van 70 uur te voltooien.

De Nederlander gaf de diefstal toe. Hij verklaarde naar België te zijn afgezakt nadat ze in Nederland beslag hadden gelegd op zijn inkomen. “Het is een grote ellende geweest.” Het inspireerde hem om geld te ‘lenen’ van het oudercomité van de Peerse school. Hij beschikte over de bankkaart, wat de klus voor hem er eenvoudig op maakte.

Op 21 oktober 2018 ging het om een som van 2.750 euro voor de aankoop van de auto. Nadat hij de belofte uitsprak om het geld na een week terug te betalen, controleerde de penningmeester de boekhouding. Al snel kwamen er tal van ongeoorloofde transacties naar boven, zoals verschillende tankbeurten en geldafhalingen. Telkens sprak hij de belofte uit om de totale som van 7.575 euro terug te betalen. Op een moment vervalste de verdachte zelfs een document in naam van KBC dat hij een groot bedrag zou krijgen.

Uiteindelijk betaalde de Nederlander alles terug als gevolg van een bemiddelingsprocedure. Die hield ook in dat hij 70 uur dienstverlening moest doen. Uiteindelijk klopte de veertiger maar 37 uur en kwam af met tal van uitvluchten zonder concrete bewijzen. Daarop kreeg hij een boete van 500 euro opgelegd, maar betaalde die evenmin. “Ik vraag 1 jaar cel met uitstel. Een werkstraf kan ook, maar gezien zijn historiek lijkt me dat niet de beste optie”, sprak de procureur. De man verdedigde zichzelf en kwam niet verder dan dat hij nooit een boetevoorstel had ontvangen. Vonnis op 13 februari.