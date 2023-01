Ter ere van de vrouw werd zondag in Brussel een wake gehouden. — © rr/Ivan Put

Brussel

De nabestaanden van de 46-jarige Sourour Abouda die vorige week donderdag stierf in een Brusselse politiecel, geloven niet dat de vrouw zichzelf van het leven beroofde. De eerste elementen in het onderzoek wijzen daarop. “Maar dat is volgens haar familie zeer onwaarschijnlijk”, zegt advocate Joke Callewaert.