Referee Department velt zijn oordeel na veelbesproken fout in Luikse derby: “Christoph Lepoint verdiende rood”

Het Referee Department heeft zijn oordeel geveld over de veelbesproken fout van Christoph Lepoint op Cihan Canak van afgelopen zaterdag. In een poging om een tegenaanval af te breken ging de aanvoerder van Seraing in het slot van de Luikse derby vol op de achillespees van de Standard-youngster staan.

Scheidsrechter Bram Van Driessche trok slechts geel voor de horrortackle en werd verbazend genoeg ook niet gecorrigeerd door VAR Jasper Vergoote. In hun wekelijkse round-up is het Referee Department kritisch voor het optreden van de twee officials.

“Het Referee Department verwacht een rechtstreekse rode kaart en een VAR-interventie voor deze overtreding omdat de speler van Seraing geen intentie heeft om de bal te spelen. De fout wordt begaan langs achter, met een gestrekt been en met de studs naar voor. Met zijn actie brengt hij de veiligheid van de Standard-speler in gevaar”, valt te lezen in hun statement.

Vergoote naar 1B

De misser lijkt in de eerste plaats gevolgen te hebben voor Jasper Vergoote. De West-Vlaming was deze week al aangeduid voor Cercle - Union (als scheidsrechter) en AA Gent - Charleroi (als VAR), maar mag nadien een weekendje gaan bezinnen in 1B. Bram Van Driessche komt weg zonder straf: hij moet komende zaterdag Zulte Waregem - Westerlo in goede banen leiden.