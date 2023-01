Slang van 4,5 meter lang gedumpt in natuurgebied: Nederlandse eigenares meldt zich

De netpython van 4,5 meter die zondag onder een zitbank in een natuurgebied in Bonheiden werd gevonden, komt uit Nederland. De eigenares meldde zich maandag in de vooravond bij het NHC. De vrouw vertelde dat ze de slang zondag had meegegeven aan een jong meisje omdat zij er zelf geen plek meer voor heeft.

Medewerkers van het NHC gingen maandag de slang ophalen in het politiekantoor van de PZ BODUKaP. “Een wandelaarster had het dier in een bak onder een zitbank gevonden. Ze nam de slang me naar huis en verwittigde de politie. Een ploeg ging het dier ophalen en zette de doos met de slang in een politiecel. Kwestie dat de python niet kon ontsnappen”, vertelt Dries Damiaens van het NHC.

In Opglabbeek werd de slang nagekeken. “Een netpython is een van de grootste slangensoorten ter wereld. De deze weegt 22 kg en is 4,5 meter lang. In Vlaanderen staat deze soort ook niet op de positieflijst en mag dus niet worden gehouden. Misschien is dat de reden dat de slang werd gedumpt.”

Marktplaats

© NHC

Het heeft er in ieder geval alle schijn van nadat het NHC vanuit Nederland een telefoontje kreeg van een mevrouw die feestjes met reptielen organiseert. “De vrouw bleek de vorige eigenares van de slang te zijn. Ze kon tot in detail vertellen hoe de slang eruit ziet. Via Marktplaats had ze een nieuwe thuis voor het reptiel gezocht omdat zij er geen plek meer voor had. Zondag waren een jong meisje uit België en haar ouders de slang komen halen. De vrouw had het dier ter goeder trouw meegegeven. Tot ze ineens via via te horen kreeg dat het dier in Bonheiden was gedumpt.”

De Nederlandse vrouw gaat de python sowieso niet terugnemen. “Wij gaan nu op zoek naar een nieuwe thuis voor het dier. Bij een particulier plaatsen is uitgesloten. Het gaat sowieso een dierentuin of iets dergelijks worden. Tot dan blijft de slang hier.”