Code geel: KMI waarschuwt voor gladheid in het hele land door ijsplekken

Wie vannacht of morgenvroeg de baan op moet, rijdt maar beter voorzichtig. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen en fietspaden door de vorming van ijsplekken. In heel Vlaanderen is code geel van kracht.

Terwijl het in Vlaanderen al bijna de hele dag regent, is het in de Ardennen aan het sneeuwen. Er wordt tien tot vijftien centimeter van het witte poeder verwacht, lokaal kan dat twintig centimeter zijn. Maar of de pistes zullen opengaan is nog niet duidelijk.

Vannacht en morgenvroeg kan het dan ook gevaarlijk glad worden, waarschuwt het Koninklijk Meteorologisch Instituut. In alle Vlaamse provincies is code geel van kracht voor gladheid. Vannacht verschijnen er opklaringen en daalt het kwik overal onder het vriespunt en is het opletten voor ijsplekken in het hele land. “Het gaat vriezen en de wegen zullen niet overal opgedroogd zijn na de vele regen van de voorbije dagen”, weet weerman David Dehenauw.

De strooidiensten rijden uit waar nodig, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Zeker na middernacht en dinsdag tijdens de ochtendspits kan de combinatie van een nat wegdek en temperaturen onder het vriespunt lokaal ijsplekken doen ontstaan”, zegt woordvoerster Katrien Kiekens.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de provincie West-Vlaanderen is maandagavond ook code geel van kracht voor felle regen. “Vooral in het westen en het zuiden van ons land zijn tegen vanavond en vannacht neerslaghoeveelheden mogelijk tussen 25 en 30 liter per vierkante meter in 24 uur tijd”, klinkt het bij het KMI. Nadien wordt het droger.

(Lees verder onder de grafiek)

© Meteo.be

Dinsdag starten we met hier of daar wat mist, maar op de meeste plaatsten schijnt de zon, zegt weervrouw Sabine Hagedoren. De sneeuw in de Ardennen blijft liggen bij lichte vrieskou. Elders verwacht het KMI maxima rond 4 graden. Dinsdagavond komen meer wolken opdagen en kan in het noorden van het land een lichte sneeuwbui vallen, ’s nachts koelt het fel af naar ­minima rond 2 graden onder nul, in de Ardennen rond 8 graden onder nul. De rest van de week blijft het koud en guur met nachtvorst.