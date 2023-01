Britse elite-agent bekent 24 verkrachtingen: “Hij was overtuigend, maar ook ongelooflijk manipulatief”

Een Londense agent die werkte voor een elite-eenheid heeft maandag bekend dat hij twaalf vrouwen over de periode van 2003 tot 2020 in totaal 24 keer heeft verkracht. In totaal bekende hij zelfs 49 misdrijven tegen de vrouwen. Dat melden Britse media.

De intussen 48-jarige David Carrick werd gearresteerd in oktober 2021. Hij was lid van de eenheid van de Metropolitan Police (The Met, nvdr.) die verantwoordelijk is voor de bescherming van het parlement en diplomatieke missies in de hoofdstad.

Gedurende 17 jaar, tussen 2003 en 2020 sloeg hij toe. Negen keer werd melding gemaakt van zijn wangedrag bij The Met. Hij werd tot tweemaal toe gescreend en nadien zelfs gepromoveerd tot een eenheid die zorg draagt over de beveiliging van overheidsgebouwen en ambassades.

Drie ontvoeringen

Maandag gaf hij tijdens een rechtszaak in Londen vier verkrachtingen toe, naast 20 andere die hij in december al had bekend. In totaal bekende hij 49 misdrijven, waaronder 24 verkrachtingen, tegen de 12 vrouwen. Hij pleitte ook schuldig aan negen aanrandingen, twee pogingen tot verkrachting en drie ontvoeringen.

De politie maakte maandag meer details bekend over de zaak. — © AP

“Dit is een van de meest schokkende zaken die het openbaar ministerie heeft moeten behandelen waarbij een politieagent in functie betrokken was”, zei Jaswant Narwal, de hoofdaanklager van het openbaar ministerie. “De omvang van zijn misdaden is ontstellend,” voegde ze eraan toe.

Manipulatief

“Carrick was overtuigend, maar ook ongelooflijk manipulatief. Bij een eerste ontmoeting, charmeerde hij de slachtoffers. En hij gebruikte vaak zijn positie als politieagent om te voorkomen dat ze wegliepen of hem aangaven, door te suggereren dat het hun woord tegen het zijne zou zijn en dat ze niet zouden worden geloofd”, aldus Narwal.

Dinsdag vindt er een hoorzitting plaats met de bevindingen. Op 6 februari komt de rechtbank met haar oordeel. Verwacht wordt dat er nog slachtoffers zich zullen melden. The Met heeft excuses aangeboden voor de nalatigheid inzake Carrick.