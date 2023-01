Bijna 900.000 kijkers voor finale ‘Eurosong 2023’

892.781 kijkers schakelden zaterdag in op de liveshow vanuit Paleis 12 op Eén. Daarmee is de finale het best bekeken programma van de dag. Het Journaal van 19 uur prijkt daar op een tweede plek met 729.385 kijkers. FC De Kampioenen staat op drie met 680.276 kijkers. Daarmee doet het programma het net wat minder goed dan de laatste keer dat er een preselectie was, met Laura Tesoro in 2016. De finale haalde toen 978.112 kijkers.

De week ervoor werd ook Eurosong 2023 uitgezonden, waarbij de artiesten hun twee nummers voorstelden en er uiteindelijk één uitkozen. Dat zat tussen Het Journaal en Thuis, en haalde gemiddeld zo’n 703.875 kijkers. Daarbij zapten wel zo’n 200.000 kijkers telkens weg, om voor de soap terug te keren.