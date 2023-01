Carnavalisten De Weerelt vieren 22-jarig bestaan: “Trots dat we het carnavalsleven in Wellen levend houden”

Wellen

In een tot de nok gevulde sporthal De Bloken vierde carnavalsvereniging De Weerelt haar 22-jarig bestaan tijdens haar bal. “We zijn trots, want al die tijd laten we met onze vereniging het carnaval bruisen in Wellen”, vertelt voorzitter Mario Billen. “We steken er dan ook veel energie in. Denk maar aan onze bekende lichtstoet die al elf jaar door de straten trekt.”

Kapper Marco Daniels werd op het bal officieel gekroond tot prins carnaval als Marco I. Hij komt uit Ulbeek en is al jaren een trouwe feestvierder als het op carnaval aankomt. “Ik wil mee aan de kar trekken om het carnavalsgebeuren in Wellen levendig te houden”, reageert Marco. “Ik hoop dat de Wellenaren massaal komen kijken naar de Lichtstoet op 21 februari, want hier zijn mensen maanden mee in de weer geweest. Na de Lichtstoet organiseren we op het Gemeenteplein een gezellig carnavalsfeest.” (rudc)