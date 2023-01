Onze tv-tips: een verdwijningszaak, wintertaferelen en een nieuw kunstgenre

The Poison Rose

VTM3, di, 22.30u

Carson Phillips is een ex-footballspeler en privédetective met een zwak voor vrouwen in nood. Hij neemt een verdwijningszaak aan die gaandeweg een complex spinnenweb vormt van misdaden, verdachten en gevonden lichamen. Deze film heeft een hoog suspension of disbelief-gehalte. Verwacht hier geen al te serieuze film, wel John Travolta die speelt met het randje van de realiteit.

Winter Watch

BBC2, di, 21u

Wij hebben Onze Natuur op Canvas, in Groot-Brittannië kijken ze al jaren naar dit natuurmagazine met prachtige winterbeelden uit eigen land. Deze keer trekken we naar Wild Ken Hill in Norfolk. We werpen een blik op de grootste kauwslaapplaats in het Verenigd Koninkrijk en zijn getuige van de geboorte van meerdere grijze zeehonden. Heerlijke trage televisie.

In het Echt Heb Ik een Neus

NPO2, di, 22.35u

Tussen alle influencers, hun strandvakanties en gespierde lichamen ontstaat op sociale media een nieuw kunstgenre: de webcomic. Korte strips waarin het persoonlijk leven van de tekenaar centraal staat en waarin serieuze onderwerpen met humor worden verbeeld. Ze zijn taboedoorbrekend en viseren heikele thema’s als racisme, seksisme en genderissues. Maak kennis met een nieuwe wereld. (tove)