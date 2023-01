Neos Genk zet het nieuwe jaar sportief in

"De weergoden waren ons goed gezind waardoor de wandeling extra gezellig verliep", klinkt het. "We mochten heel wat nieuwe leden verwelkomen. Ondanks dat het dicht bij huis was, was het voor velen een plaats waar ze nog niet eerder waren geweest. De Lieteberg is één van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. Al wandelend kwamen we ook aan de Hesselberg die in de de Luikse Revolutie van belang was . We konden ook niet naast het grote Mariabeeld heen kijken. Sommigen deden er spontaan een wens Onderweg werden we getrakteerd op een borreltje."