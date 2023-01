Hannessen vieren elfjarig jubileum

Voeren

Het cijfer elf is heilig in het carnaval en dus vierden de Hannessen, een vriendengroep uit groot Voeren, hun eerste elfjarig lustrum met verve in het Schuttershof in Sint-Martens-Voeren. Bij de gasten een aantal Voerense carnavalsverenigingen en talrijke sympathisanten.

De Hannessen scoorden in oktober nog met een leuk tweedaags Tirolerfeest en bewezen daarmee dat ze uit het goede organisatiehout gesneden zijn. “Elf jaar geleden begonnen we spontaan als grote vriendengroep en maakten we een carnavalswagen om deel te nemen aan de optochten in de streek”, vertelt voorzitter Wim Wiertz. “Intussen verleent de groep zijn medewerking aan de zittingen en konden we met de hulp van ouders en sympathisanten uitpakken met de oktoberfeesten. We zijn gegroeid als jeugdvereniging en hebben uiteraard de ambitie om nog elf jaar door te gaan. Daarbij rekent de voorzitter op Glenn, Werner, de maten en de dames om de goede werking verder te zetten. (nm)