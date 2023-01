Winnaars eindejaarsactie handelaars Beringen bekendgemaakt

Vorige week werden in Beringen de winnaars geloot van de jaarlijkse eindejaarsactie bij de lokale handelaars en dit door kinderschepen van ondernemen Amélie Schrapen en schepen voor ondernemen Werner Janssen.

“Er deden dit jaar 49 handelaars uit onze stad mee aan de actie en er werden massaal veel lotjes verdeeld. Jaarlijks zorgen onze lokale handelaars voor een mooi prijzenpakket en dat is ook dit jaar niet anders gebleken. De winnaars van de hoofdprijzen nodigen we uit op de ondernemersreceptie van 30 januari om hun prijs op te halen,” aldus schepen voor ondernemen Werner Janssen Er werden 58 winnaars getrokken. 50 van hen wonnen een waardebon van 50 euro. 8 anderen wonnen een hoofdprijs in waardebonnen tussen 250 en 2500 euro. Alle winnaars worden opgebeld en zijn terug te vinden op www.beringen.be/eindejaarsactie