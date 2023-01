Schooldirecteur maakt zelf paella op nieuwjaarsreceptie

Zoals overal te lande werd op vrijdag 13 januari ook een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in GO! Genk campus Middenschool. Verrassend echter was het feit dat directeur Nicky Van Oevelen zelf de koksmuts opzette en zich onder meer achter een enorme paellapan zette.

“In de loop van het eerste trimester organiseerden we hier op school kookworkshops voor geïnteresseerde externen”, aldus Van Oevelen. “Zelf nam ik ook deel en zo leerde ik hoe je een paella moet maken. Met de komst van het nieuwe jaar wou ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn appreciatie te tonen voor het personeel door hen te verrassen met een lekker gerecht. Ik stond overigens niet alleen achter de kookpotten. Enkele collega’s hebben me geholpen. We serveerden immers niet alleen paella. Er stond ook risotto en lasagne op het menu. De onderwijspraktijk heeft ons wel geleerd om te multitasken, maar drie gerechten tegelijk bereiden, is aan mij niet besteed.” campusgebeuren “De campus heeft een lange traditie in het organiseren van nieuwjaarsrecepties. Elke school op de campus neemt de organisatie beurtelings op zich. Collega’s van de verschillende scholen waren dan ook aanwezig net zoals enkele afgevaardigden van de gemeente Genk. Het is het evenement bij uitstek om in een luchtige sfeer de band te vernieuwen met collega’s die je misschien iets minder ziet”, gaat Van Oevelen verder. “Ik wil zeker ook de collega’s van de OKAN en Middenschool bedanken die samen met enkele leerlingen geholpen hebben met de voorbereiding. Zeker voor leerlingen is het meehelpen aan een dergelijke receptie een waardevolle onderdompeling in een typisch lokaal gebeuren.”