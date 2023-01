Bolsterkoor op tournee in Maasmechelen

Het Bolsterkoor van Eisden-Cité bracht onlangs kerstliederen in meerdere wijkwerkingen van Maasmechelen, zoals Het Contact, Veer samen, Bijeen, De Dreef, Goed gevoel en tot slot een a-capellarondgang bij de bewoners van Heyvis.

Alles was goed voorbereid en alle optredens waren een succes. De dirigente trakteerde op het nieuwe jaar met vlotte liedjes, bubbels en hapjes. De koorleden van hun kant zetten haar in de bloempjes voor haar prestaties in 2022, een gebaar dat zij heel erg wist te waarderen. Het koor telt tweeëntwintig ingeschreven leden, die zeer regelmatig present zijn op de repetities.