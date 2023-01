Witters-Paesen Begrafenissen wint Cristal Award van Unizo Oudsbergen

De award werd voor de tweede maal uitgereikt door Unizo Oudsbergen. “Als organisatie van zelfstandige ondernemers willen we het ondernemerschap promoten en tegelijk Oudsbergen in de kijker zetten. De award is een erkenning voor Witters-Paesen Begrafenissen, maar vooral een boost voor al de ondernemers in de gemeente,” aldus Barbra Dreesen, een tevreden voorzitter van Unizo Oudsbergen.Naast de Cristal Award reikte Unizo Oudsbergen ook een Award voor Starter van het Jaar. Deze ging naar Modest van topchef Sander Spreeuwers. Een jonge gepassioneerde ondernemer die Oudsbergen mee op de culinaire kaart zet.