Eenden in Tongers stadspark krijgen eigen chalet

De eenden in stadspark De Motten kunnen voortaan schuilen in hun eigen chalet. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen bouwden een houten huisje op het eiland van de grote visvijver in het Tongerse stadspark. Kostprijs: 2.500 euro.

“In de stadsbegroting wordt jaarlijks een budget voorzien voor kleinschalige natuurprojecten. We waren op zoek naar een decoratieve aankleding van het eiland”, vertelt milieuschepen Patrick Jans. “Omdat het Natuurhulpcentrum ons regelmatig uit de nood helpt, wilden we hen ook eens wat laten verdienen. Ze beschikken over een eigen ploeg voor dergelijke constructies. Zij hebben het ‘eendenhuis’ voor ons gemaakt en geplaatst. Het is bedoeld voor eendensoorten die hier thuishoren. Geen exoten die de inheemse fauna verdringen.”

Op het eiland vertoefde jarenlang een koppel Canadese ganzen. Eind april 2021 werd een zwarte zwaan op de vijver losgelaten, maar die werd meteen aangevallen door een Canadese gans. Ze overleefde de aanslag niet. “Het koppel Canadese ganzen werd afgevoerd”, zegt schepen Jans. “Het is de bedoeling dat er een nieuw koppel zwanen naar De Motten komt. Ditmaal gaan we voor witte zwanen, want die zijn struiser en kunnen de Canadese ganzen de baas. We hebben een half jaar geleden een koppel besteld bij het Natuurhulpcentrum, maar voorlopig hebben ze er geen in voorraad. We zijn dus in blijde verwachting.”