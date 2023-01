Laurens Sweeck rijdt Michael Vanthourenhout op meer dan twee minuten na BK-drama: “Dit was een nieuwe wedstrijd”

Laurens Sweeck heeft zijn revanche beet na een tweede plaats op het BK veldrijden van zondag in Lokeren. Na afloop van die titelstrijd was er veel te doen om twee incidenten in de materiaalpost. Sweeck voelde zich bekocht. Ook voor de cross in Otegem was hij nog niet echt van mening veranderd. Hij haalde daarop zijn gram door de te winnen in West-Vlaanderen, goed voor zijn vijfde zege van het seizoen.

“Ik was van bij het begin van de wedstrijd meteen mee, net als mijn ploegmakker Joran Wyseure”, deed Sweeck zijn verhaal. “Joran brak eigenlijk de cross helemaal open. Ook hij had een heel goede dag. Joran werd terecht netjes tweede. Wij hebben met ons tweeën de hele cross naar onze hand gezet. Ik kende op een gegeven moment ook materiaalpech, maar het was niet van die aard dat ik helemaal achterop werd geslagen. Ik verloor niet te veel tijd, maar die pech zorgde er wel voor dat de rest even heel snel naderde op mij. Daarna kon ik verder mijn lijnen zoeken en bepalen.”

“In de laatste twee ronden kon ik dan alles controleren. Het was hier wel een bijzonder lastige cross, en dit op een zwaar parcours. Je kon hier niet zomaar door de wei wandelen. En na een ook al zwaar BK was dit niet echt een dagje genieten. Ik heb deze cross aangevat als een nieuwe gelegenheid op een nieuwe zege. Op een gegeven moment werden de kaarten op tafel gelegd en blijkbaar had ik de beste in handen”, vervolgde Sweeck.

© BELGA

De komende weken wacht Sweeck nog een mooi programma. “Ik hoop de wereldbeker in de wacht te slepen. Ook een goed WK staat op mijn verlanglijstje, naast al die andere crossen die volgen. Er wachten ons nog zes mooie weekends”, besloot Sweeck, die kersvers Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout op 2:12 reed in de West-Vlaamse modder.