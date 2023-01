51 amAtae Tongeren deelt 4.000 euro uit aan lokale goede doelen

Tongeren

Tijdens hun eerste vergadering van 2023 hebben de dames van Fifty-One amAtae Tongeren weer een mooi bedrag geschonken aan enkele goede doelen.

3.000 euro ging naar Pleegzorg Limburg, dat het bedrag zal gebruiken om activiteiten en uitstappen te organiseren voor de pleegkinderen. Zo voelen ze dat ze niet alleen zijn. Nog eens 500 euro ging naar Intesa Borgloon als steun voor de organisatie van het Bal Speciale op 27 januari. Tot slot ging er 500 euro naar GBS De Herik in Henis, die hiermee de speelplaats wat leuker gaan maken. “In totaal hebben we in 2022 ruim 7.500 euro geschonken aan goede doelen”, vertelt Inge Gaublomme, ondervoorzitter FO amAtae Tongeren. “We blijven activiteiten organiseren om geld in te zamelen en zo onze bijdrage te leveren waar het nodig is. Wordt dus zeker nog vervolgd.” (diro)