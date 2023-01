Shoppen helpt echt tegen een blue Monday-dipje, maar de gelukspsycholoog maakt één belangrijke kanttekening

De derde maandag van januari staat al jaren bekend als blue Monday, ook wel de meest depressieve dag van het jaar genoemd. Daar spelen (web)winkels handig op in. Ze bieden in volle soldenperiode extra mooie deals aan om het dipje weg te werken. Wat blijkt? We worden écht gelukkiger van dat winkelen. Al heeft gelukspsycholoog Josje Smeets een aantal belangrijke bedenkingen.