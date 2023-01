In de jaren zestig gingen Vlaamse vrouwen naar de kapper voor een ‘lollo’. Dat was een korte coupe, verwijzend naar de Italiaanse actrice Gina Lollobrigida, ooit de “mooiste vrouw ter wereld” bijgenaamd. Maandag is Gina Lollobrigida op 95-jarige leeftijd overleden.