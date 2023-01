Parket onderzoekt of pesterijen tot zelfdoding Daan (15) hebben geleid: “Hij zag geen andere uitweg meer”

Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar het overlijden van de 15-jarige Daan T. uit Beveren-Leie (Waregem) die vorige week uit het leven stapte. Het parket wil weten of dat het gevolg was van pestgedrag. “Hij zag geen andere uitweg meer, de pesterijen waren te hevig”, klinkt het bij zijn ouders.

Daan beroofde zich vorige week maandag van het leven. Hij was net 15 geworden en zat in het derde jaar Logistiek aan het Hemelvaartinstituut in Waregem. Daar werd hij volgens zijn ouders al een tijdlang gepest door een groep oudere jongeren. Zaterdag, twee dagen voor zijn overlijden, trok Daan nog naar een fuif in zijn geboortedorp voor een leuke afsluiter van de vakantie. Maar op zondag was de jongen bijzonder neerslachtig, wat zijn familie doet denken dat er iets gebeurd is op de fuif. Wat er zich precies heeft afgespeeld, zal het parket nu uitzoeken.

De familie heeft een advocaat Thomas Vandemeulebroucke onder de arm genomen.“Ze vinden dat de pesters moeten beseffen wat ze gedaan hebben en wat pesten kan veroorzaken. Ze willen niet per se dat die jongeren gestraft worden, wel dat ze heropgeleid worden en leren dat dit niet kan. Die kinderen moeten beseffen wat zo’n pestgedrag kan veroorzaken”, aldus Vandemeulebroucke.

Foto

De ouders wijzen zelf geen schuldige aan. “Zo verwijten ze de school niets. Die heeft er alles aan gedaan om een veilige omgeving te creëren voor dat kind. Hij had zijn eigen plekje tijdens de speeltijd en ook in de klas voelde hij zich goed.” De pesterijen vonden vooral buiten de klasmuren plaats. Zo ging er vorig jaar in mei een foto rond die Daan T. naar een meisje had gestuurd. De hele school zag die foto en de pesterijen liepen nog meer uit de hand.

Het parket West-Vlaanderen bevestigt dat er een opsporingsonderzoek werd opgestart. Daaruit moet blijken of pestgedrag van personen de dood van deze jongen heeft veroorzaakt. “In een eerste fase zullen de ouders verhoord worden. En op basis daarvan zal gekeken worden hoe het onderzoek verdergezet moet worden”, klinkt het. De ouders worden donderdag verhoord.

Begrafenis

De jongen werd afgelopen zaterdag begraven. In de kerkdienst in Beveren-Leie werd met geen woord gerept over de pesterijen. Niemand nam het woord ‘pesten’ in de mond. “Daan was een flinke bonk en dus gepast voor onze sport”, klonk het bij de Waregemse rugbyclub. Daar kende Daan wel mooie momenten, zo vertelde zijn zus in een reactie op Facebook. Ook in boksclub Siam Gym in Zwevegem was Daan geliefd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.