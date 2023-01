Pelletkachel allicht aan de basis van dodelijke CO-vergiftiging: hoe onderhoud je zo’n kachel het best?

Een pelletkachel is vermoedelijk de oorzaak geweest van het drama in Hooglede waarbij het afgelopen weekend een vader en zijn 16-jarige zoon omkwamen door CO-vergiftiging. Een ander kind wordt nog in een kunstmatige coma gehouden. Pelletkachels worden nochtans beschouwd als de veiligste onder de kachels. Als ze goed aangesloten zijn en op tijd onderhouden worden. Maar er is nog iets: pellets kunnen CO vrijgeven zonder te branden. Het is dus belangrijk hoe en waar je ze bewaart.