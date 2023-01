Sint-Antoniusverkoop in Kozen brengt bijna 4.000 euro op voor goede doelen

Nieuwerkerken

Na twee jaar coronapauze werd in Kozen de draad weer opgepikt met een Sint-Antoniusviering. In de plaatselijke kerk staat een beeld van deze heilige en rond zijn naamfeest op 14 januari wordt daar dan ook telkens een openbare verkoop georganiseerd. Vroeger zat er een echte varkenskop in het aanbod, nu gaat het om hoofdkaas en andere waren die geschonken worden.

Veilingmeester Patrick Jacobs had een hele kluif aan de verkoop, want er waren taarten, fruitkorven, flessen drank en ander lekkers in overvloed geschonken om te verkopen. De prijzen gingen flink de hoogte in: een taart van 50 euro of een fles jenever voor 70 euro waren geen uitzondering. Kinderen van de lagere school, uitgedost in traditionele klederdracht, leverden de goederen dan af bij de hoogste bieder. Veel flessen werden ter plaatse al gekraakt en ook ander lekkers werd vaak gedeeld. Dat zorgde voor een bijzondere sfeer in de kerk, waar zo’n 150 mensen aanwezig waren.

“We willen iedereen hartelijk bedanken die iets geschonken of gekocht heeft”, klinkt het bij het organiserend comité. “De totale opbrengst was 3.920 euro, maar daar moeten nog enkele kosten vanaf. De integrale winst gaat naar goede doelen in de parochie. Fijn dat dit initiatief mensen dichter bij elkaar brengt. In april organiseren we met een deel van de opbrengst daarom ook een ontbijt voor 75-plussers.” (len)

