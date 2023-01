Judd Trump wint opnieuw de Masters snooker, maar schiet op bizarre traditie: “Wie heeft dit verzonnen? Ik word er nerveus van”

Judd Trump (WS-4) heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière het Masters gewonnen. In het Alexandra Palace in Londen nam de 33-jarige Engelsman in de finale met 10-8 de maat van de Welshman Mark Williams (WS-7), de toernooiwinnaar van 1998 en 2003.

‘The Ace in the Pack’ won het Masters een eerste keer in 2019, toen in een finale tegen Ronnie O’Sullivan (WS-1). Met ook nog het WK van 2019 en het UK Championship van 2011 heeft Trump nu vier Triple Crowns op zijn erelijst.

Williams begon met een 138 century aan de partij en potte in de namiddagsessie ook nog 100 en 60 weg, maar dankzij breaks van 61, 106, 73 en 89 kon Trump toch met een 5-3 voorsprong naar de avondsessie. Daarin zag hij ‘The Welsh Potting Machine’ via breaks van 50, 90, 52 en 107 een 6-7 en 7-8 voorsprong nemen.Trump hield het van frame negen tot zestien bij slechts één hoge break (66), maar knokte zich wel terug tot 8-8, kwam vervolgens met een 59 op één spelletje van de zege en maakte het met een 126 century in stijl af.

“Ik denk dat we allebei een goede finale gespeeld hebben”, reageerde Williams. “Trump wint het laatste frame met een fantastische clearance. Dat is wat hem tot één van de beste spelers van de wereld maakt. Op het einde kon ik hem niet verslaan, maar ik kwam er toch dichtbij. Niet slecht voor een oude man. Ik hoop dat ik hier volgend jaar opnieuw sta. Dit is het beste toernooi van het jaar.”

“Ongelooflijk dit”, reageerde Trump. “Williams was echt heel de wedstrijd beter. Ik kon alleen maar aanklampen en had op enkele beslissende momenten het geluk wat aan mijn zijde. Ik had er in de eerste ronde al uit kunnen liggen, in de tweede ook en deze match had ik zeker moeten verliezen, maar altijd kwam ik als een kat op zijn pootjes terecht. Ik heb al veel beter gespeeld dan dit, maar toch is dit met voorsprong de mooiste zege in mijn carrière. Net omdat ik er zo hard voor heb moeten werken. Fijn ook dat dan hier gebeurt. Mark heeft gelijk als hij zegt dat dit de beste venue is. In deze zaal en voor dit publiek wil ik elke week wel spelen.”

© AFP

Dassenregel

Trump kreeg voor zijn zege een cheque van 250.000 pond (281.500 euro) overhandigd, voor Williams was er 100.000 pond (112.500 euro). Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Masters is wel een Triple Crown, maar geen rankingtoernooi. Eerder deze week had Trump nog zijn beklag gedaan over een traditie op de Masters. De organisatie eist namelijk dat snookerspelers een das dragen tijdens wedstrijden. En stropdassen in de namiddag en vlinderdassen in de avond.

“Het voelt gewoon niet comfortabel”, aldus Trump, die een van de voortrekkers is in het moderniseren van de sport. “Het zit gewoon in de weg als je aan tafel komt. Ik wil geen excuses maken, maar veel van mijn missers hier zijn het gevolg van die das. Ik word er nerveus van, omdat ik nooit weet wat er gaat gebeuren. Ik moet al een hoge break maken om me goed te voelen. Ik verkies lossere kleding om te spelen.”

Trump maakte ook de vergelijking met Ronnie O’Sullivan, zevenvoudig winnaar van de Masters.

“Ik cue de bal vrij vlak vergeleken met andere topspelers, dus dat maakt hij voor mij veel moeilijker”, aldus de Engelsman. “Mijn stoot is parallel, terwijl iemand als Ronnie mee naar beneden stoot. Daardoor heeft hij minder last van zijn das. Ik snap echt niet wie dit verzonnen heeft. Als je vrijer kan spelen, gaat het niveau sowieso naar boven gaan. Maar hier zit ik vast aan dit (wijst naar zijn stropdas, red.) als ik in de namiddag moet spelen. Vreselijk.”