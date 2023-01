Fans protesteren aan oefencomplex KV Oostende: aandeelhouders kop van Jut

PMG out. Met die niet mis te begrijpen boodschap viseren de fans van KV Oostende de Amerikaanse aandeelhouders. KVO bengelt onderin op een degradatieplaats, en vooral het schrijnende gebrek aan kwaliteit in de kern is een doorn in het oog van de trouwe supportersgroep 031. Die hingen in de nacht van zondag op maandag spandoeken op aan het oefencomplex op De Schorre.

Stonden onder andere nog te lezen: Schijt aan het beleid, Wake up PMG, Where is the money? en We need quality. PMG is de belangrijkste aandeelhouder van KV Oostende. Met nul op twaalf onder Dominik Thalhammer, en vooral een zestiende plaats in het klassement, wordt aan zee gevreesd voor degradatie. Benieuwd of de protestactie iets zal uithalen: woensdag komt Antwerp op bezoek aan zee.