Cultuursmakers schenkt opbrengst van kerstconcert aan Vincentius

Maaseik

Op zondag 18 december 2022 organiseerde Cultuursmakers Maaseik een uniek kerstconcert in de Romaanse Kerk van Aldeneik. Meer dan 130 toehoorders genoten van een selectie klassieke kerstliederen gebracht door La Quarta Bellezza, met tenor Robert Luts, pianist Willy Appermont, violist Lorin Lara en sopraan Erica Fronczyk. Na het concert genoten de aanwezigen van een drankje en konden ze kennismaken met de vier muzikanten.

De volledige opbrengst van het concert, 1.600 euro in totaal, werd donderdag overhandigd aan Vincentius Maaseik-Kinrooi. “Tijdens de coronatijd en ook door de energiecrisis is ons cliëntenbestand in twee jaar met 19% gestegen. Het geld is dus zeer welkom”, zegt een dankbare Els Palmaers, voorzitter van Vincentius. (roma)