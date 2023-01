KV Kortrijk baalt na nipte nederlaag tegen AA Gent: “De ref heeft onze wedstrijd verpest”

KV Kortrijk ging onderuit in de Ghelamco Arena, maar het gespreksonderwerp van de avond blijft toch het afgekeurde doelpunt van Watanabe. De verdediger leek op vrije trap van Selemani reglementair te scoren, maar de VAR oordeelde dat het buitenspel was van Messaoudi. De Algerijn leek in duel te gaan met Gent-verdediger Ngadeu. “Hoe kan dat doelpunt nu buitenspel zijn? Het is ongelofelijk”, vertelde Bernd Storck. “Watanabe heeft niks te maken met de situatie waar de ref zogezegd voor floot. Messaoudi heeft Ngadeu helemaal niet gehinderd. Het is gewoon een reglementair doelpunt. Ik wil niet om excuses zoeken, maar de ref heeft onze wedstrijd verpest. In België worden sommige situaties vreemd beoordeeld. Neem nu dat doelpunt van Watanabe, maar ook die fout van Christophe Lepoint van afgelopen weekend. Waarom was dit maar geel? Lepoint had toch geen enkele intentie om de bal te spelen. Waarom kwam de VAR hier niet tussen? Iedereen zag toch dat dit een rode kaart was?”

Ongeloof in spelersgroep

Enkele spelers van KV Kortrijk deelden na de wedstrijd dezelfde mening over het afgekeurde doelpunt. “Die goal mocht nooit afgekeurd worden”, zei Wasinski. “Echter besliste de scheidsrechter er anders over. We hebben die zaken niet in eigen handen.”

“Niemand van ons begrijpt het eigenlijk”, aldus De Neve. “Ik weet zelf ook niet waarom het doelpunt niet geldig was.”

“We zijn teleurgesteld omdat de scheidsrechter ook nog eens het doelpunt ging gaan checken”, vertelde Avenatti. “Hij zag toch hetzelfde als iedereen? En iedereen vond het een doelpunt. Voor mij is de goal 100 procent geldig. Dit heeft het wedstrijdbeeld compleet veranderd. We waren niet goed in de eerste helft, maar dat doelpunt zou ons geholpen hebben. We accepteren deze beslissing niet, maar uiteindelijk zal het wel moeten. De scheidsrechters kunnen ook fouten maken, daar heb ik het niet over, maar misschien is het makkelijker om een doelpunt af te keuren als een ploeg zoals Kortrijk in een stadion van een grote club speelt. Als we thuis spelen, dan is het een andere situatie. We maken dit dan niet mee. Als men twijfelt over een doelpunt, moet je toch altijd het voordeel geven aan de aanvallende ploeg? Messaoudi had nooit de intentie om de bal te spelen en de verdediger van Gent duwde hem ook nog eens. Onze speler doet niet mee aan het spel. Hij staat niet in de weg van iemand, ook niet van de keeper. Ik vind het een vreemde beslissing.”