Gratis kommetje soep voor alle lagere schoolkinderen in Maaseik

Maaseik

Heel wat kinderen eten niet genoeg gezonde voeding en komen niet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. “Om die reden riepen we het project ‘gratis soep’ in het leven”, vertelt schepen van Sociaal Beleid Bouchera Ait Aadi (Pro3680). “Tot 6 februari zullen we in alle lagere scholen van Maaseik twee keer per week gratis, gezonde en lekkere soep aanbieden.”

Zo kunnen alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar in Maaseik het jaar gezond starten. “We werken voor dit project samen met de lagere scholen en met traiteur John Parren”, aldus schepen Aait Aadi. “Bovendien draagt een goed gevulde maag bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere levensstijl op langere termijn.” (roma)