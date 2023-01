Heroïneverslaafde krijgt 15 maanden cel voor namaken geneesmiddelenvoorschriften

Tussen juni en oktober 2021 deed de Hasselaar zich tot drie keer toe voor als de arts om de voorschriftenboekjes te bestellen. Het was de moeder van de dader die de dokter tipte van de plannen van haar zoon. De verslaafde bestelde de boekjes met telkens 100 bladzijden bij een drukkerij in Oost-Vlaanderen. Onderzoek leerde dat het afleveradres niet dat van de huisarts was, maar wel dat van de verslaafde. De Hasselaar ontkende de feiten niet, maar gaf een eigen versie van de feiten. Zo verklaarde hij te handelen in opdracht van een persoon aan wie hij nog geld verschuldigd was. Die andere persoon kan het intussen niet meer navertellen, want de man is overleden. De dader is compleet het noorden kwijt en is verslaafd aan pijnstillers en heroïne. Zelfs zijn ondervraging bij de politie verliep moeizaam omdat de man er slecht aan toe was. De Hasseltse strafrechter legt de dertiger nu 15 maanden cel en 400 euro boete, telkens met volledig uitstel, op. Om hiervan te kunnen genieten, moet hij zich laten behandelen in een instelling om af te kicken van de drugs. Daarnaast is alle contact met het drugsmilieu verboden. Eens wanneer het mogelijk is, eist de rechtbank dat de Hasselaar actief op zoek gaat naar werk.