Kinderen uit Lommelse scholen leren programmeren met Lego WeDo

Lommel

Al verschillende jaren stimuleert Provil (Provinciaal Instituut Lommel) met Proweto leerlingen uit het basisonderwijs om hun talent voor STEM, wetenschap en techniek, te ontdekken. Wat jaren geleden startte met een techniekmobiel is ondertussen uitgegroeid tot een heus leerplatform. Samen met Ontdek Techniektalent ondersteunen ze heel wat projecten voor alle kinderen van de Lommelse kleuter- en basisscholen.

Sinds 2013 is LEGO Education een onderdeel van deze projecten. Voor het derde tot en met het zesde leerjaar is er een nieuwe en eigentijdse set: Lego WeDo 2.0. Daarbij gaan de leerlingen door onderzoekend en ontwerpend te leren een hele reeks STEM-problemen oplossen. Het stadsbestuur van Lommel blijft de initiatieven ondersteunen en kocht voor dit project 15 iPads aan. Deze sets zullen na de krokusvakantie via een beurtrolsysteem ter beschikking gesteld worden aan alle Lommels basisscholen. Voor de scholen die dat wensen, stelt Provil ook een STEM-coach ter beschikking die wekelijks een halve dag de basisschool ondersteunt.

Donderdag werd LEGO WeDo 2.0 voorgesteld en mochten de leerlingen van de kindergemeenteraad dit uitproberen. “Dat was heel leuk om te doen”, vertelt kinderburgemeester Ella-Marie (11). “We konden auto’s maken en echt laten rijden, een slak die licht kon geven en nog veel meer. Het was echt leuk om dit via een app op de iPads te programmeren en aan te sturen.” (nma)