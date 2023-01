Norbert-Riberolle spoelt BK-kater door met winst in Otegem

Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) heeft in Otegem bij de vrouwen de Betafence cross gewonnen. Onze landgenote, die pech kende op het BK in Lokeren en tweede werd achter Sanne Cant, klopte pechvogel Aniek van Alphen. Favoriete Denise Betsema moest vrede nemen met de derde plaats.

Marion Norbert-Riberolle won bij de vrouwen de traditionele herkansing voor het BK in Otegem. Belgisch kampioene Sanne Cant kwam er niet aan de start, zij concentreert zich op het wegseizoen.

Van Alphen was de enige die gelijke tred kon houden met Norbert-Riberolle. In de voorlaatste ronde kwam Norbert Riberolle echter ten val en leek Van Alphen op weg naar winst. Maar Otegem had nog een ultieme plotwending in petto: Van Alphen kreeg in de slotronde pech en zo wist Norbert Riberolle alsnog de zege te pakken voor Van Alphen en Betsema.