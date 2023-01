Mercedes presenteert nieuwste luxewagen niet op autosalon Brussel maar in... Bokrijk

Qua contrast kon het tellen: in het historische kader van Domein Bokrijk werd vorige week de nieuwe Mercedes-Benz EQS SUV voorgesteld. Zo’n 800 vip-genodigden mochten het paradepaardje van de elektrische vloot, goed voor een catalogusprijs tussen 120.000 en 170.000 euro, in volle glorie bewonderen. Mr. Maurin, de Franse eigenaar van (onder meer) de Limburgse concessies Groep Jam en Claes & zn. kwam persoonlijk naar Bokrijk om het gamma aan de Limburgse klanten te presenteren.

Het vip-event vond plaats als alternatief voor het Autosalon, dat momenteel in Brussel loopt. Mercedes-Benz is daar niet aanwezig omdat het concept niet meer 100% past binnen de luxe-strategie van het merk. Om te vermijden dat de klanten in volle drukte naar hun merk moeten zoeken, worden ze nu dicht bij huis uitgenodigd voor een unieke show en kunnen ze in de toonzalen vlakbij een afspraak maken voor een persoonlijke benadering. Tot 31 januari zijn er alvast saloncondities van toepassing, ook op zondagen 22 en 29 januari.