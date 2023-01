Wouter Vrancken blijft realistisch: “Spelers mogen geen slachtoffer worden van eigen succes”

“Was het minder tegen Zulte Waregem? Volgens mij zijn we verder uitgelopen op een aantal rechtstreekse concurrenten”, grijnsde Genk-coach Wouter Vrancken op de vooravond van de match in Westerlo.

KRC Genk speelt dinsdagavond (20.45 uur) zijn vierde wedstrijd in negen dagen. Wouter Vrancken is blij dat Munoz en Paintsil terugkeren uit schorsing en El Khannouss en Onuachu weer frisse benen hebben nadat ze gespaard werden tegen Zulte Waregem.

“Vooral voor El Khannouss is dit een heel linke periode. Deze extreem zware belasting (vijf matchen in twaalf dagen) komt een maand na het WK, waar hij veel minder intensief trainde. Hij kloeg na Antwerp ook over lichte hinder aan de hamstrings, daarom lieten we hem tegen Zulte Waregem op de bank starten. Ook Onuachu hebben we een beetje in bescherming genomen. Zowel fysiek als mentaal is het voor hem zwaar om telkens opnieuw het gewicht van de aanval te torsen. Hopelijk heeft de relatieve rust hem deugd gedaan.”

© BELGA

Lat ligt hoog

Wouter Vrancken blikte nog tevreden terug op de zege tegen Zulte Waregem. “Onderschat die tegenstrever niet, de komst van ervaren spelers als Vormer en Brüls heeft hen veel sterker gemaakt. Bovendien waren de omstandigheden lastig: de derde match in zes dagen op een zwaar en moeilijk veld. Dan is het niet abnormaal dat je niet je beste voetbal speelt. Het is een kwaliteit om zulke wedstrijden over de streep te trekken. Net zoals we dat eerder al drie keer deden met tien tegen elf.”

“We scoren niet alleen het vlotst maar zijn ook de minst gepasseerde ploeg slechts 17 tegengoals in 20 wedstrijden. Terwijl ik na drie matchen ergens las dat we te veel goals slikten en cijfers hadden van een ploeg, die moest strijden tegen de degradatie.”

“Laat ons bovendien realistisch zijn. Ik weet dat mijn spelers de lat enorm hoog hebben gelegd voor zichzelf door zo’n sterke prestaties neer te zetten. Maar ze mogen geen slachtoffer worden van hun eigen succes. Daarom is het onze taak als staf om hun prestaties te kaderen en in een juist perspectief te plaatsen. Hen doen inzien dat het nu beter is dan sommigen in de buitenwereld beweren. Net zoals we eerder werkpunten aanhaalden op het moment dat ze uitgebreid bewierookt werden.”

© BELGA

Mooie kloof

KRC Genk liep in 2023 al vijf punten in op Club Brugge en drie op Antwerp. Alleen nummer twee Union blijft aanklampen op zeven punten. “Dat is mooi”, zegt Vrancken, “maar we gaan ons er zeker niet op blindstaren. Zeker in een enorm drukke periode als deze moeten we alleen naar onszelf kijken en proberen de moeilijke verplaatsingen naar Westerlo en Eupen (vrijdag) tot een goed eind te brengen.”

“In het Kuipje heeft iedereen het lastig, dat hebben we zelf al ervaren in de beker. Ik ken Jonas De Roeck goed en heb veel respect voor het werk dat hij levert. Westerlo zal altijd proberen te voetballen en zet op die manier ook knappe resultaten neer.”