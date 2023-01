WK HOCKEY. Sterspeler van de Red Lions Arthur Van Doren laat laatste groepstraining schieten voor duel met Duitsland

Arthur Van Doren heeft niet deelgenomen aan de groepstraining van de Red Lions, op het oefenveld aan het Kalinga Stadium in het Indiase Bhubaneswar, nadat hij sinds afgelopen woensdag last ondervindt van een spierprobleem in de rug. Morgen om 14u30 Belgische tijd staan de Belgische hockeymannen in hun tweede wedstrijd van groep B op het WK tegenover Duitsland in een cruciale partij voor het rechtstreekse ticket voor de kwartfinale.