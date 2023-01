Kunsthumaniora viert Chrysostomos met spetterende show in CC Hasselt

Hasselt

De 205 laatstejaars van de Hasseltse kunsthumaniora zijn vrijdag aan hun laatste 100 dagen op de middelbare school begonnen. Dat vierden ze met een spetterende show in het cultureel centrum van Hasselt.

“We proberen elk jaar te zorgen voor een creatieve invulling van Chrysostomos”, vertellen leerkracht Noortje Grauls en bezieler van het project Bruno Souvereyns, die er na 38 jaar voor de laatste keer bij was. “We zijn begonnen met een ochtendstoet vanaf het Dusartplein naar de school. Daar hebben de feestvierders de jongerejaars vergast op een kleine act rond het thema horror. De rest van de voormiddag zorgden ze voor een entertainende show van ruim twee uur met klasacts vol humor, live muziek, dans, films en toneel. Voor onze podiumrichtingen is dit iets wat in hun straatje past, maar de studenten uit richtingen als architectuur moesten een ferme stap buiten hun comfortzone zetten. Wellicht is het een ervaring waar ze nog lang van zullen nagenieten.” (raru)

