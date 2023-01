Karaoke en cheque voor het goede doel sluiten feestmaand in de Luchtvaartstraat af

Hasselt

In de Luchtvaartstraat in Hasselt hebben de buren in hun zelf gebouwde, verlichte en verwarmde kerststal al voor het 18de jaar op rij een feestprogramma in elkaar gestoken. Dat duurde maar liefst vijf weekends lang. De feestmaand werd zaterdag afgesloten met een karaokeavond.

“Zoals elk jaar zullen we de opbrengst ook dit jaar weer aan een goed doel schenken”, vertelt René Steegmans, een van de initiatiefnemers. “Op die 18 jaar hebben we al meer dan 36.000 euro mogen uitdelen. De feestelijkheden zijn dit jaar begonnen op 10 december met een familiewandeling en een kerstmarkt. Daarna volgden onder meer filosofische nieuwjaarsreflecties rond ‘Ouder worden voor beginnelingen’ door Kiewitenaren Toon Hermans en troubadours Jan en Ludo Cox, een kerstverhaal verteld door E.H. Matthijs met steun van het Pieter-Jan Van Paeschenkoor en vorig weekend de ‘Faute Après-skiparty’ en een ‘tijdloos rockcafé’. Dit weekend hebben we afgesloten met een avond vol gezelschapsspelen en een talentenavond met karaoke.” (raru)