Kattenbos Sport moet in de strijd om de (periode)titel in derde provinciale B topschutter Ali Burhan missen. De 35-jarige spits is niet geblesseerd of geschorst, maar zit… in het Big Brother-huis! “De ploegmaats dachten dat hij naar Turkije ging om te trouwen”, lacht coach Bert Cochet.