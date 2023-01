Muziek zit in de gene bij de familie Pedone: vader en twee zonen vormen samen een bandje

Muziek staat centraal bij de familie Pedone, dat is het minste wat je kan zeggen. Gabriele Pedone leerde muziek maken door zijn nonkel Franco. Hij had het zodanig te pakken dat hij besloot om naar de muziekacademie van Genk te gaan. “Ik heb in 1989 nog een gitaarwedstrijd gewonnen”, zegt Gabriele aan de voet van de schachtbok van Winterslag. Het is niet toevallig daar dat we hem ontmoeten. Heel wat van zijn familieleden hebben in de mijn immers hun sporen verdiend.

“Ik heb ook nog mijn master gitaar aan het conservatorium behaald”, gaat Gabriele verder. “Maar dan gaat je gezinsleven van start en verdwijnt de muziek enigszins op de achtergrond. Het was mijn vrouw die me uiteindelijk overtuigde om weer te gaan spelen. Ze wist dat ik het graag deed. En dus heb ik mijn gitaar opnieuw vastgepakt.”

Italiaans-Spaanse familie

De liefde voor muziek gaf Gabriele op zijn beurt door aan zijn zonen Andoni (22) en Duarte (19). De oudste studeert aan het Conservatorium in Antwerpen en de jongste aan het Lemmensinstituut in Leuven. “Andoni speelt gitaar en Duarte piano”, gaat Gabriele, die leerkracht gitaar aan de Academie in Beringen is, verder. “En ze zijn er keigoed in. En of ik blij ben dat ze met mij meegaan in de muziek. Dat geeft ons ook altijd een gedeeld onderwerp om over te praten. Maar het is ook heel fijn om samen te spelen. En dus hebben we een trio gevormd. Een vader met zijn twee zonen. Duarte staat bekend om zijn muzikale gevoeligheid en kracht, Andoni beheerst een technische meesterschap en een verbluffende muzikaliteit met een voorliefde voor het Spaanse repertoire. Niet toevallig, we maken immers deel uit van een Italiaans-Spaanse familie.”

Wie het trio aan het werk wil zien en horen, kan daarvoor op 10 februari om 20.15 uur terecht in het cultuurcentrum van Leopoldsburg. De toegang bedraagt 16 euro, voor abonnees van het cultuurcentrum is dat 12 euro. “We brengen een mix van nieuwe werken en van werken die aan herontdekking toe zijn voor piano- en gitaarsolo’s”, besluit het trio.