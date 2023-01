Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar dit is het populairste parfum ter wereld

Met de lente in zicht droom je misschien al van een nieuw parfum als finishing touch bij die nieuwe outfit. Als je niet weet welke richting je uit wil, zit je volgens een grondige geuranalyse altijd goed met Baccarat Rouge 540 van Maison Francis. Nog nooit van gehoord, laat staan geroken? Wij lichten het populairste parfum toe.

De Britse kortingssite Hey discount analyseerde Tiktok, Instagram en Google search data op zoek naar de populairste parfums op sociale media. Het doel? Een lijst samenstellen met vijftig felbegeerde flacons. Op één staat een geurtje waarvan je misschien nog nooit hebt gehoord (net als wij, trouwens). Het gaat om Baccarat Rouge 540 van Maison Francis, een peperduur uniseks nicheparfum uit 2015, samengesteld voor de verjaardag van het legendarische kristalhuis Baccarat. Het mysterieuze nummer 540 refereert naar de temperatuur die moet bereikt worden om de rode kleur van baccarat te bekomen.

LEES OOK:

Wat ruikt de neus? Een oriëntaalse houtachtige geur op je huid “die een poëtische alchemie uitstraalt”. Je wordt topnoten van jasmijn en saffraan gewaar, terwijl de hartnoten het aroma van amberhout en ambergris doen vrijkomen. De basisnoten, sparhars en ceder, maken de geur extra houtachtig. Het parfumhuis verzekert dat het parfum “op de huid rust als een bloemige adem.” Voor een flesje met 70 ml van ’s werelds populairste parfum betaal je 215 euro.

Verder in de lijst komen bekendere merknamen terug. De parfumafdeling van het Italiaanse modehuis Gucci doet het goed en komt drie keer terug in de top twintig, die we hieronder graag meegeven. De volledige lijst met de vijftig parfums die het goed doen online, vind je hier.

1. Baccarat Rouge 540, Maison Francis

2. Sauvage, Dior

3. No. 5, Chanel

4. Miss Dior, Dior

5. Aventus, Creed

6. Black Opium, Yves Saint Laurent

7. Shalimar, Guerlain

8. Acqua di Gio, Giorgio Armani

9. Flowerbomb, Viktor & Rolf

10. CK One, Calvin Klein

11. Coco Mademoiselle, Chanel

12. Guilty, Gucci

13. Bloom, Gucci

14. Eros, Versace

15. Candy, Prada

16. Blue de Chanel, Chanel

17. Lady Million, Paco Rabanne

18. Chance, Chanel

19. Flora, Gucci

20. Oud Wood, Tom Ford