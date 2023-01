Willy debuteert op zijn 74ste als romanschrijver

Hasselt

Na een lange carrière in de financiële sector heeft Willy Cosyns (74) een roman geschreven. “Mijn eerste roman”, corrigeert de 74-jarige geboren Mechelaar, die onlangs van Hechtel-Eksel naar Hasselt verhuisde.

“Ik hield als kind al enorm van lezen en opstellen schrijven, maar pas toen ik na mijn pensioen aan de Hasseltse academie een opleiding creatief schrijven ging volgen, heb ik me aan het schrijven gewaagd”, vertelt Willy. “Ik ben begonnen met korte stukjes, maar daar is nu dus verandering in gekomen.”

Zijn roman kreeg de titel Bouwwerk-knokken met demonen. “Het gaat over twee mannen uit de bouwsector met een totaal verschillend verleden”, vertelt Willy. “De ene is een voormalig havenarbeider die het door harde arbeid tot bouwondernemer geschopt heeft. De andere heeft het bouwbedrijf van zijn vader geërfd. Maar ze hebben een gemeenschappelijk probleem: ze kampen allebei met flink wat demonen. Of ze erin slagen om die te overwinnen, daar geeft mijn eerste roman een antwoord op.” (raru)

Wie het boek wil kopen, kan daarvoor terecht op www.bookscout.be of in de boekhandel.